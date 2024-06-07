アメリカ軍　ブロンズスターメダル　勲章　記章

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商品詳細
［商品紹介］ブロンズスターメダルBronzeStarMedal青銅星章米軍［商品状態］メダル本体は美品です。外箱は汚れ、印刷の所は少々剥がれております。箱の蓋上の部分は汚れあります。年代物の為ご理解いただける方のみご購入お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral362832.html
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