PS3本体トルネセット　ソフト6本付き　　　　PS4PS5

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商品詳細
プレイステーション3本体とトルネのセットです。ソフト6本のオマケ付きです。ダウンロードしたゲームも入っています。①大魔界村（PCE）②ストライダー飛竜（PS）③ロマンシングサガ ミンストレルソング（PS2）④ファンタシースターコンプリートコレクション（PS2）⑤キャッスルヴァニア宿命の魔鏡（PS3）[内容物]·本体（型番CECH-3000A ホワイト）·コントローラー(非純正品)·コントローラー充電ケーブル·電源コード·HDMIケーブル·トルネ·ソフト6本よろしくお願いいたします。#ゲーム#プレイステーション3#playstation3
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