セール！【新品】TREK TO YOMI [ULTIMATE EDITION]

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Trek to Yomi 黄泉への旅路 北米版 PS5 プレイステーション5 2022春大 ... Trek to Yomi 黄泉への旅路 北米版 PS5 プレイステーション5 2022春大 ...

セール特価です！PS5「TREKTOYOMI[ULTIMATEEDITION]」です。新品未開封です。国内のPS5で問題なく動作します、日本語対応しています。【セット内容】・NintendoSwitch用「TREKTOYOMIゲームソフト」・公式サウンドトラックCD（スリーブ入）・アートブック（104ページ）SupportedLanguages:Italian,Spanish,German,French(France),Portuguese(Brazil),Polish,Russian,Chinese(Simplified),Chinese(Traditional),Japanese,English,Koreanサポート言語：イタリア語,スペイン語,ドイツ語,フランス語(フランス),ポルトガル語(ブラジル),ポーランド語,ロシア語,中国語(簡体字),中国語(繁体字),日本語,英語,韓国語生と死の境界を越えた旅息を呑むようなモノクロ剣戟アクションゲーム『TrektoYomi』は日本文化が美しく表現されるモノクロの世界にて、ある侍の数奇な旅を鮮烈に体験する剣戟アクションゲーム。若き侍である「大輝」は死に瀕する師への誓いとして、自分の住む里と愛する人々を守ると決意する。しかし、受け入れがたい悲劇に直面したことにより、大輝はその務めを果たすために生と死を越えた旅へと出発することとなる。己自身と向き合い、歩むべき道を決めるために。※輸入品について海外からの長距離輸送のため、新品でもパッケージに擦れや傷、ディスク外れ等がある場合があります。特に印刷物は初めから折り曲げて届いたりする場合もあります。気になる方はご購入をお控え下さい。デジタルダウンロードは日本国内ではダウンロード不可の場合があります。よろしくお願い致します。#PlayStation5#PlayStation4#PS4#PS5