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- 松田穣『二人』74年作 油彩 カンヴァス F8 原画 真作保証 1点物 箱付き
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商品詳細
☆作品について芸術ですね。☆松田穣美術名鑑1996年掲載評価額10号につき110万円1915-1997新制作協会会員、挿画界の第一人者、新作家賞、岡田賞、選抜展出品、師内田巌、東京高等工芸、埼玉作品収蔵：郵政博物館
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