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豪華な長方形長皿(作家さん物)
商品番号 S25756701077
商品名

豪華な長方形長皿(作家さん物)
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···皿・鉢○ラグジュアリー感満載な長皿です。○サイズ　４２センチ×１４センチ×２センチ○作家物で重量感有りの便利な長方形長皿です。○前菜やお寿司等を乗せると一層豪華に見えると思います。○パッと見はゴツゴツとしていますが、どんなお料理にも使い易い長皿で、意外にもテーブルコーディネート時、上品に華やぎを与えてくれる型だと思います。＊作家さん物で定価2万円以上キレイです。丁寧に梱包して発送いたします。
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