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- 1999年ケロッグ×セサミストリートのミニビーンズ 8体セット
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商品詳細
Kellogg’s×セサミストリート コラボミニビーンズ 8体セットサイズ 約11㎝こちらは1999年にセサミストリートとケロッグがコラボしたビーンズぬいぐるみです。今では入手困難なレア物です！長期自宅保管品であり、商品状態は写真にてご確認下さい！理解頂ける方のご購入をお願いいたします。完品をお求めの方、神経質な方のご購入はお控えください。！！セットでのご購入希望の方で！！★RUBBERDUCKIE★BARKLEY★BENNYRABBIT★NUFFLEUPAGUS★GUYSMLEY★ZME★TWIDDLEBUG★SamTheEagle子供がセサミストリートのアニメが好きで、レアのキャラクターを当時集めていましたが、今ではもう忘れてしまってます^^サイズも可愛いくてこの子達は箱の中に収まっていたので、よごれも少ないと思います！#sesamestreet#セサミストリート#フィギュア#ミニチュア#人形#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#ぬいぐるみ
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