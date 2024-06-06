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ポケモンカードSR・SARまとめ売り
商品番号 N85060193858
商品名

ポケモンカードSR・SARまとめ売り
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(商品内容)・トルネロスVSR・ルージュラexSR・ミュウexSR・パオジアンexSR・スピアーVSR・ジラーチVSR・ヒスイダイケンキVSR・ヤドキングexSR・パルデアドオーexSR・ミライドンexSR・ザシアンVSAR・ザマゼンタVSARこちらのカードはオリパ及び自引きしたカードになります。中古品になりますので神経質な方のお買い上げはご遠慮ください。初期傷等ある場合が御座います。バラ売り❎プレイ用でお願いします。その他なにかありましたらコメント宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Taipei859571.html
http://narcologia.ru/goods/message225827.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture998341.html
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