ポケモンカードSR・SARまとめ売り

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商品詳細
(商品内容)・トルネロスVSR・ルージュラexSR・ミュウexSR・パオジアンexSR・スピアーVSR・ジラーチVSR・ヒスイダイケンキVSR・ヤドキングexSR・パルデアドオーexSR・ミライドンexSR・ザシアンVSAR・ザマゼンタVSARこちらのカードはオリパ及び自引きしたカードになります。中古品になりますので神経質な方のお買い上げはご遠慮ください。初期傷等ある場合が御座います。バラ売り❎プレイ用でお願いします。その他なにかありましたらコメント宜しくお願い致します。
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