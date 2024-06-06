藤岡周平 伊賀 刻文 楕円皿 共箱

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伊賀焼皿■作品刻文楕円皿■作者藤岡周平■概要・未使用品・共箱付き※写真9、10枚目の布は撮影用です。付属の共布は写真1枚目の皿に敷かれているものです。※裏面に貼られているのはサイズが表記されたシールです。■寸法(約)・幅54.5cm・26.5cm、高さ5.8cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。種類···皿・鉢