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希少　限定　ブランキージェットシティ　バスタオル　ライブ　コットン　バイカラー
商品番号 A58425565640
商品名

希少　限定　ブランキージェットシティ　バスタオル　ライブ　コットン　バイカラー
ブランド名 Avital
特別価格 税込 9,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【極希少・レア】【人気】【限定・絶版】ブランキージェットシティBlankeyJetCityblankeyjetcityバスタオル　ライブツアーグッズバイカラーユニセックス浅井健一照井中村達也SKUNKカラー・・・レッド（赤）とブラック（黒）のバイカラー、ツートン素材・・・コットン、綿柄・デザイン・・・ブランキーのロゴありレディースでもメンズでも使えると思います。あまり見かけなくなり、限定版・絶版のため希少価値が高いです。状態・・・中古品ですが、目立った傷や汚れは見当たりません。少し使用感が見られますが、まだまだ使用には問題ありません、写真の撮影環境や、お使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上ご購入下さい。自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮下さい。配送・・・簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。
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