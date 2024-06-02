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- BEHRINGER （ベリンガー）のミキサー HENYX X2222USB
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商品詳細
メーカー---------BEHRINGERベリンガー型式-------------HENYXX2222USBミキサーです専用の外箱無し取説無し状態は普通動作確認済みマニュアルは下記でダウンロード出来ますhttps://www.electori-br.jp/image/custom/products/csv/X1622USB_X2222USB_X2442USB_QSG_JP.pdf■タイプ：アナログミキサー■モノラルチャンネル数：8■ステレオチャンネル数：4■EQ：モノch3バンド（セミパラメトリック）、ステレオch4バンド■AUX：2+1（内蔵FX）■グループ（バス)：2■デジタルエフェクト：1■寸法（W×H×D）：430ｘ90ｘ355mm■重量：4.78kg
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