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横濱増田窯　増田窯　CHASE リンチェイス　ジャガージャングル　角皿
商品番号 D35855153624
商品名

横濱増田窯　増田窯　CHASE リンチェイス　ジャガージャングル　角皿
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横濱増田窯　リンチェイス　LYNNCHASEジャガージャングル　角皿飾っていたこともありますが、ほぼ未使用、ダメージなしの美品ですサイズ　23×23㎝くらい　高さ約4.8㎝元箱はありませんが、段ボール箱に入れて発送致します単品でのお値下げは不可です#横濱増田窯　#増田窯#LYNNCHASE#Chase#リンチェイス　#ジャガージャングル　#jaguar#ジャガー　#ヒョウ#アンティーク#ヴィンテージ#レトロ#レア#まとめ買い歓迎
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