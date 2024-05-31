横濱増田窯　増田窯　CHASE リンチェイス　ジャガージャングル　角皿

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商品詳細
横濱増田窯 リンチェイス LYNNCHASEジャガージャングル 角皿飾っていたこともありますが、ほぼ未使用、ダメージなしの美品ですサイズ 23×23㎝くらい 高さ約4.8㎝元箱はありませんが、段ボール箱に入れて発送致します単品でのお値下げは不可です#横濱増田窯 #増田窯#LYNNCHASE#Chase#リンチェイス #ジャガージャングル #jaguar#ジャガー #ヒョウ#アンティーク#ヴィンテージ#レトロ#レア#まとめ買い歓迎
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