天目 茶碗 鉄釉 茶道具 骨董品 古玩【状態】骨董品 無傷 長期保管品使用感なし。【サイズ】φ１１８ｍｍ ｈ７３ｍｍ230412 Ｍ Ｔ１５ 天目 茶碗 鉄釉 茶道具 骨董品 古玩 にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。



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