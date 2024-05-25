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商品詳細
父のコレクション整理です。龍門。裏の絵は笹？と鯉でしょうか。上海墨厰出品。14.2cm×3.4cm×1.8cm頭に墨の種類は書かれていません。長期保管品であることをご理解の上ご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/plaque10907.html
http://narcologia.ru/goods/organization112262.html
http://narcologia.ru/goods/revamp897422.html
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