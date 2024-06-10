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ONKYO DAC-HA200
商品番号 G21247406750
商品名

ONKYO DAC-HA200
ブランド名 オンキヨー
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主人が2010年にビックカメラで購入しました、恐らく2-3年はたまに聞いていたのですが、ここ10年くらいは箱に入ったままらしいです。今回改めてiPhoneSE3に繋いでオンキョーHFプレーヤー入れ、オープン型ヘッドホンで確認、素晴らしい音が聞こえましたが、やっぱり使う機会が無いとの事で出品します。※本体の側面に皿ネジが一つ無くなっていたのでホームセンターで購入したネジをつけました。写真をご確認下さい。それ以外は問題ありません。付属品も全てあります。内容1️⃣アンプ本体2️⃣DC電源供給用ケーブル(DCプラグ-USBA端子)×13️⃣パソコン接続用USBケーブル(USBマイクロB端子-USBA端子)×1※未使用4️⃣固定用ゴムバンド*×2※未使用(本機に音楽プレーヤーなどを固定するときに使用します)5️⃣箱、取扱説明書特徴※説明書よりApple製品(iOSデバイス)やAndroidにも対応したD/Aコンバーター内蔵のヘッドホンアンプです。パソコンとの接続ではUSBオーディオ対応(96kHz/24bit)アシンクロナス(非同期)モードにより、本機内部の高精度クロックによる正確なD/A変換を可能とすることで、高音質なコンテンツの再生に対応しました。あまた、Androidとの接続ではCDクオリティ(44.1kHz/16bit)での音楽再生も可能です。USB入力の他にもアナログ入力端子と光デジタル入力端子を装備するこ*AXA20Bとで、多様な機器からの入力に対応しています。
http://narcologia.ru/goods/stealth994576.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation179821.html
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