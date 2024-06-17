高麗青磁雲鶴文水差し　峯岩　韓国人間国宝　高麗青磁　韓国美術　高麗美術

高麗青磁雲鶴文水差し 峯岩 作韓国人間国宝 韓国で購入したものです。高麗青磁の青色に白と黒の鶴と雲が描かれた水差しです。未使用品ですが、長期間自宅保管のため「未使用品に近い」としています。疵、ヒビ等はありませんが、自宅保管のためよごれがあるかもしれません。(写真をご参考にして下さい。) コメント無しで即ご購入OKです。サイズ 注口～取手 17.8㎝位 幅 10.6 ㎝位 高さ 21.6 ㎝位韓国人間国宝韓国人間文化財高麗青磁高麗青磁水差し高麗工芸高麗美術韓国美術李朝工芸李朝李朝陶芸水差し高麗



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