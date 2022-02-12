discover DREAM 絵画原画

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商品詳細
34センチ×26センチぐらいの大きさのアルシュ水彩紙にえがきました透明水彩絵の具、特別水彩絵の具（偏光、天然雲母ラメ入り、粒状化、分離色、パールなど、）インク、色鉛筆、ペン、ラメ絵の具などをつかいました。ラメはパープルとブルー系です。フレームにおいれします最後の画像は反射のために角度つけました。遊園地でお空に飛んで行った風船たち小さなこぶしではうまく握れなかったあのときの思い出の数々星の間に間にふわふわと見つかるmagicalなトワイライト夢みる今宵のスクーリーンわだちや足跡通った道霧氷もツリーもキラキラしてるこれからの空へのyell雪あかりの世界でレッツ！discoverDREAM
http://narcologia.ru/goods/scissoring954596.html
http://narcologia.ru/goods/perforce977565.html
http://narcologia.ru/goods/navigate394330.html
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Dream
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切り絵】Bon Voyage - Aya's Papercutting Works - BOOTH
02/7- 02/12 Dreams 2022 AND LINKS81.one
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トム・エバハートG.W.特別展示販売会
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