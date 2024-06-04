スノーピーク　 FD LOWチェア　LV-075RD

値下げ不可です。ご了承ください。保管時にできた箱凹み、擦れあります。完品をお探しの方はご遠慮ください。すり替え防止の為、返品不可です。スノーピーク（Snowpeak）のFDローチェアになります。FDチェアは座面の高さが2種類ありますが、こちらは座面が低いほうです。室内で数回使用したのみで、屋外では未使用のためとても美品な状態です。画像の通り座面もとても綺麗です。構造上のプラスチックとフレームの接触部分は多少のスレ傷があります。使用時は接触する場所なので、見えない場所で、使用上必ずつくスレになります。画像をご参照ください。発送は簡易梱包にて発送します。美品だと思いますが、個人の保管品ですので、その点ご理解の上ご検討よろしくお願いします。



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