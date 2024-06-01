Mr.Children ミスチル FC継続特典　お茶碗\u0026豆皿

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Mr.Children(ミスチル)のファンクラブ30年目の継続特典のお茶碗と豆皿のセットです。もったいなくて使えないので大切にして下さる方へお譲りできたらと思います。週末の発送はお休みさせて頂いておりますのでどうぞよろしくお願い致します。