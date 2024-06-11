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BOSS ボス OD-3 オーバードライブ★試奏のみ美品
商品番号 F51135817593
商品名

BOSS ボス OD-3 オーバードライブ★試奏のみ美品
ブランド名 ボス
特別価格 税込 4,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※他所でも出品しておりますので、なくなり次第終了致します。名機OD-1を受け継ぎ、歪みへのこだわりを凝縮した新開発のデュアルステージ・オーバードライブ回路を搭載。少ない歪みでも粘りのあるサスティーン、太い低音が得られます。外箱・説明書付BossOD-3OverDrivePedalBOSS#BOSS#BossOD_3OverDrivePedal
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