SB7X サイレントブラス



ヤマハ YAMAHA サイレントブラス トランペット・コルネット用 SB7X 充分な消音性はそのままに小型・軽量化 パーソナルスタジオ「STX-2」には生楽器の音を再現する新技術を搭載



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SB7XサイレントブラスYAMAHA定価：¥19000#YAMAHA#SB7Xサイレントブラスイヤホンを通して生音に近い音を聞けます。家での練習に最適です。普通にミュートをつけた程度の音漏れはありますが、イヤホンを通して生音に近い音が聞けるので防音設備がなくてもガンガン練習出来て、近所迷惑にもなりません。楽器を手放すことになったので不要なので売ります。家で練習したい人にはめちゃおすすめです。トランペット\u0026コルネット用です。少し、バッテリーパックの方のYAMAHAの文字が変色していますが、使用するにあたって問題はないと思います。ほかは綺麗だと思います。使用頻度はそれほど高くありませんし、先日、ちゃんと使えるか、吹奏楽をやっている人に使ってもらいましたが、使用上問題なしとの事でした。電池とサービスで新品未使用のシルバークロスもお付けします。