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一番くじ　ワンピース　エモーショナル　A賞ルフィ\u0026シャンクフィギュアセット
商品番号 P53823565012
商品名

一番くじ　ワンピース　エモーショナル　A賞ルフィ\u0026シャンクフィギュアセット
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 6,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···プライズ/一番くじ人気タイトル···ワンピース(ONEPIECE)一番くじ　ワンピースエモーショナルストーリーズA賞　ルフィ\u0026シャンクス　フィギュア　1体B賞　ロー\u0026コラソン　フィギュア　1体C賞　ロビン\u0026オルビア　フィギュア　1体F賞　マグカップ　3個G賞　タオルコレクション　6枚H賞　クリアファイルセット　6枚I賞　ラバースタンドコレクション　8個※未開封品です。※購入商品の為、神経質な方はご理解の程よろしくお願い致します。
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