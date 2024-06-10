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ブラッキー 1枚 ①
商品番号 O79775203748
商品名

ブラッキー 1枚 ①
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自引き後すぐにスリーブに入れました。個人的には気になる箇所はありませんがコレクション品になると思うのでカードの状態は画像にて確認お願いします。初期傷等厳しい方はご遠慮ください。トラブル防止の為プレイ用でお願いします。硬質ケースに入れ、折れ曲げ対策、防水対策してメルカリ便で発送予定です。検索用ハイクラスデッキ　インテレオン　ゲンガー　ホイルポケモンカード、大量、未開封、sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、旧裏面、ポケモンカードゲーム、gx、まとめ、未開封、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツー、高騰デッキシールドスリーブポケモンセンター　ブラックコレクション　ホワイトコレクション　超爆インパクト　フェアリーライズ　烈空のカリスマ　ウルトラムーン　ダークオーダーデッキケース　ポケキュンコレクション　ウルトラシャイニー　新たなる試練の向こう　ナイトユニゾン　タッグボルト　フルメタルウォールダブルブレイズ　ジージーエンド　スカイレジェンド　サン\u0026ムーン　ミラクルツイン　ドリームリーグウルトラフォース　迅雷スパーク　オルタージェネシスタッグオールスターズソードシールド　ソード\u0026シールド　VMAXライジング　　シャイニースターv仰天のボルテッカー、伝説の鼓動、ムゲンゾーン、爆炎ウォーカー、反逆クラッシュ、ソード\u0026シールド、サン\u0026ムーン、強化拡張パック、ウルトラシャイニーVC、U、PR、AR、ポケカ双璧のファイターイーブイヒーローズトレーナーズサポートグッズスタジアムエネルギーXYシャイニスターフュージョンアーツ25thVMAXクライマックス色違いエクストラハイクラスパックスペシャルアートSRSSRSAHRsrssrhrCSRcsrURur#CHRchrsaRRRRRrrrrrARKSARまとめ売りバトルリージョンスペースジャグラータイムゲイザープロモーションスタートデッキ100旧裏旧裏面コレクターポケモンカードスター1ED1edマークなし初版星なしエクストラバトルVS絶版　パック絶版BOXスカーレットバイオレットexミモザトリプレットビートナンジャモキハダ
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