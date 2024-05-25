WARM AUDIO (ウォームオーディオ) / WA76 コンプレッサー

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WARM AUDIO / WA76 をレビュー！コスパ抜群の76系ハードコンプを、プラグインと比べてみた

3ヶ月ほど前に購入しましたが機材入れ替えのため出品させていただきます。外での使用は1度もなく、自宅のみで使用していたため傷もほとんどなく、ほぼ新品同様となっております。外箱、同梱物も全て揃っております。