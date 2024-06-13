割引‼️《R》中国古玩 白磁 辰砂 水注 水次 時代　（230407F2）

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白磁瓜形水注 | 景徳鎮窯 | 作品詳細 | 東京富士美術館 白磁瓜形水注 | 景徳鎮窯 | 作品詳細 | 東京富士美術館

ご覧頂きましてありがとうございます。中国古玩白磁辰砂 水注でございます。時代物の古いお品物になります。古物特有の擦れ細かな小傷、ざらつき箇所有り。注ぎ口先端、釉薬の小さな剥がれのような箇所有り。※鋭利なものでは無い割れ等目立った傷み無し。サイズ口径約6.5㎝×径約11㎝高さ約12㎝その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱がメルカリのシステム上不可となっております。#茶道具#中国古玩#中国美術#水注#水次#時代