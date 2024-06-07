ねんどろいど 刀剣乱舞-ONLINE- 陸奥守吉行(GOODSMILE ONL…

ねんどろいど刀剣乱舞-ONLINE-陸奥守吉行(GOODSMILEONLINESHOP限定)新品・未開封です。購入してから日の当たらない棚の中で飾っておりました。外箱に目立った傷等は有りませんが、素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。



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