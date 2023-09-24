バッド ムーン ライジング　　サイン色紙

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商品詳細
バッドムーンライジングサイン色紙イベントで頂いた色紙となります。色紙に95と描いてあるので、1995年オーピアム・フォー・ザ・マッシブ時代のお品かと思われますが、確かではありません。経年劣化により、色紙に若干の黄ばみがあります。バッドムーンライジングカルスワンダグアルドリッチイアンメイヨージャッキーレイモスオーピアムフォーザマッシブ
http://narcologia.ru/goods/stealth15576.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion805978.html
http://narcologia.ru/goods/freshman460756.html
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