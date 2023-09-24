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バッド ムーン ライジング　　サイン色紙
商品番号 B44740452567
商品名

バッド ムーン ライジング　　サイン色紙
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バッドムーンライジングサイン色紙イベントで頂いた色紙となります。色紙に95と描いてあるので、1995年オーピアム・フォー・ザ・マッシブ時代のお品かと思われますが、確かではありません。経年劣化により、色紙に若干の黄ばみがあります。バッドムーンライジングカルスワンダグアルドリッチイアンメイヨージャッキーレイモスオーピアムフォーザマッシブ
http://narcologia.ru/goods/stealth15576.html
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