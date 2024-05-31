BOSS JS-10 エフェクター　audio eband

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商品詳細
値下げしました❗️eBandJS-10BOSSです。付属品は、取扱説明書と、電源コード、SDカードです。SDカードには、メモリに曲等が残ってますが、初期化してお使いください。元箱を処分してしまったので、プチプチ等で保護のうえ、他の段ボール箱に入れて発送します。また、取説の最後のページのボールペンでメモを書いてしまっていますので、ご了承下さい。よろしくお願いします。#BOSS#eBandJS_10種類···エフェクター・プロセッサー
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