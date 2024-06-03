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京都桂窯の楽焼の抹茶碗でございます。共箱に書いているのは、数印と読んで良いのか、よく分かりませんが、お茶碗の正面側に印が有り、上手くレイアウトされており、これが中々良い景色に成っております。サイズ直径12高さ8.3センチ位楽焼使用説明有り共箱有り。飴釉の重厚な作品でございます。自宅保管品をご理解くださる方、よろしくお願い申し上げます。