Vestax ベスタクス PMC-05Pro2

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商品詳細
機材整理のため出品します。商品はクリーニングと動作確認済みで電源アダプタのみ付属。概ね美品です。モニターフェーダー等問題なく動作します。以下商品説明です。■プログラムch数：2■フォノ入力数：2（RCA）■LINE入力数：2（RCA）■マイク入力数：2（1／4\"）■OUTPUT：2（RCA）■OUTPUTレベル：-10dB■ゲインまたはトリム：○■バランスコントロール：○■INPUTEQ：Hi、Low、2BAMD■OUTPUTEQ：×■AUXまたはEF：×■トランスフォーマーボタン：×■INPUTフェーダータイプ：ダイヤル■内蔵エフェクツ：×■フェーダー形式：CF-05PRO（VCA）■EIAサイズ：4U■外形寸法：482W×176D×110Hmm／4kgよろしくお願いします。カラー···ゴールド種類···DJミキサー
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