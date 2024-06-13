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Vestax ベスタクス PMC-05Pro2
商品番号 E57912177690
商品名

Vestax ベスタクス PMC-05Pro2
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

機材整理のため出品します。商品はクリーニングと動作確認済みで電源アダプタのみ付属。概ね美品です。モニターフェーダー等問題なく動作します。以下商品説明です。■プログラムch数：2■フォノ入力数：2（RCA）■LINE入力数：2（RCA）■マイク入力数：2（1／4\"）■OUTPUT：2（RCA）■OUTPUTレベル：-10dB■ゲインまたはトリム：○■バランスコントロール：○■INPUTEQ：Hi、Low、2BAMD■OUTPUTEQ：×■AUXまたはEF：×■トランスフォーマーボタン：×■INPUTフェーダータイプ：ダイヤル■内蔵エフェクツ：×■フェーダー形式：CF-05PRO（VCA）■EIAサイズ：4U■外形寸法：482W×176D×110Hmm／4kgよろしくお願いします。カラー···ゴールド種類···DJミキサー
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln180302.html
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