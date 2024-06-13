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SHURE SM58 ケース、ホルダー付き
商品番号 Q87289111725
商品名

SHURE SM58 ケース、ホルダー付き
ブランド名 シュア
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済み。箱無し。ケースとホルダーつきます。#Shure#SHURESM58種類···マイク
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