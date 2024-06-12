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ハイキュー　パズル
商品番号 F68185008980
商品名

ハイキュー　パズル
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 5,011 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハイキューアートクリスタルジグソーパズル影山飛雄コート上の王様しばらく飾ってましたので、若干の色焼けがあるかもしれません。また、傷や傷みがあります。(角、上部)箱付きですが傷や傷み、汚れ？あり崩すと逆に傷ついたり紛失しそうなので額縁のまま発送します。額縁や箱はおまけ程度。(額縁は表面のカバーがないタイプ)美品とはいえないので神経質なかたの購入はご遠慮ください
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