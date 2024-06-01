フジゲンEOS-AH-WB アッシュ モデル ハードケース付

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商品詳細
定期的な機材整理のため出品致します。フジゲンEOSアッシュモデルです。ホワイトのシースルータイプ。木目もしっかり見えて写真より実際は高級感かなり高め。弾きやすさも抜群。ハイポジションでのチョーキングもめちゃ楽に出来ますよ！アーミングをグワングワンかけてもロックペグなので安心とてもスムーズなかけ心地ですよ〜さすがgotoブリッジです。ウン10万の高級ギターにも使われてますよ。ナットもしっかり牛骨だったりとパーツに妥協がないのもフジゲンさんの特徴ですね〜定価16万位、2017年購入には見えないくらい状態の良い1品です。ネックもソリありません。フレットも8割辺りで大きな傷もなく金属パーツもサビはありません。がネック5フレット辺りに１箇所くすみがあるのとボディでは数箇所打痕有り[目を凝らして角度を変えないとなかなか見えない程度です]ピックガードはさすがに多少の傷あります。裏蓋は撮影のため外してあります。ハードケース付きおまけにギター弦1セットおつけ致します。【重量:3.5kg】選び抜かれた良質な木材が使用されています。木材の安定性が期待でき、長く安心感をもって使えるギターです。ダイレクト出力と、コイル・タップのミニスイッチがついており、手元で実に多様な音色をつくることができます。それぞれに特徴があって、使いやすいコントロールではないかと思います。＝＝＝スペック（仕様）＝＝＝■ボディアッシュ■ネックハード・メイプル（柾目）、648mmスケール■フレット22フレット、サークル・フレッティング・システム■フィンガー・ボードメイプル■チューニング・マシンGOTOHSD91-05MMG（マグナム・ロック式）■ピックアップFGNOSセット■コントロール（くわしくは商品画像をご確認ください）ボリューム、トーン、5ウェイ・セレクタ、ダイレクト出力、コイル・タップ■ハードケースが付属します。(neo)サークル・フレッティング・システムコンパウンド・ラディアス指板ムーンサルトヒール・カッタウェイ・ジョイントクオーター・ソーン（柾目）」材が使用されます。GOTOH（ゴトー）製ロック式ペグと2点支持トレモロの組み合わせ
http://narcologia.ru/goods/unusable617274.html
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