- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- audio technica AT2050 コンデンサーマイク
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
コンデンサーマイクaudio-technicaAT2050です。配信のために購入しましたが、予定が無くなったので販売します。購入後、動作確認のため一度開封していますが実質新品でございます。極美品のためお値引きは考えてません。なお素人管理のため箱等にスレなどがあるかも知れません。AT2050は20シリーズの最高峰モデル。ナチュラルで低域特性に優れた音質を実現スペック■コンデンサーマイク■指向性：3段階切り替え (単一/双/無指向性)■周波数特性：20Hz-20kHz■出力インピーダンス：120Ω■感度：-42dB■ダイナミックレンジ：132dB■最大SPL：149dB (パッド時159dB)■ノイズ：17dB■S/N比：77dB■出力コネクタ：XLR3ピン(オス)■電源：ファンタム11-52V、4.7mA■フィルター：ローカットフィルター80Hz、12dB/oct■パッドスイッチ：10dB■サイズ・重量：径52mm、長さ170mm・412g■付属品：ショックマウントAT8458、変換ネジ(5/8-3/8インチ)、ソフトポーチ■用途：ボーカル、ピアノ、クラシック弦楽器、ドラムオーバーヘッド、ギターアンプほか♯at2050at2020at2035ローランド ゼンハイザー オーディオテクニカ コンデンサーマイク レコーディング 配信種類...マイク
http://narcologia.ru/goods/cotton970461.html
http://narcologia.ru/goods/moisture710769.html
http://narcologia.ru/goods/peroration788015.html
http://narcologia.ru/goods/cotton970461.html
http://narcologia.ru/goods/moisture710769.html
http://narcologia.ru/goods/peroration788015.html