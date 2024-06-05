アゾンインターナショナルのピュアニーモ用ねこみみロリータ服と靴のセットです。発売時に購入してからずっと仕舞ったままにしていたので出品することにしました。服の着用表記はXS○S◎M◎L✕となっています。靴は外袋から出して中袋のまま保管していました。一度人手に渡っているので神経質な方はご購入をお控え下さい。匿名配送です。何か質問等あればコメントにてお願い致します。



アゾン PNS ねこみみロリータset＋靴 ピュアニーモ



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AZONE INTERNATIONAL::衣装・アイテム::商品一覧（ブランド別）



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