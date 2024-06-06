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レオナール・フジタ、藤田嗣治、巨匠、猫の教室、希少画集画、新品額装付
商品番号 F18255269570
商品名

レオナール・フジタ、藤田嗣治、巨匠、猫の教室、希少画集画、新品額装付
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。レオナール・フジタ作品名「猫の教室」希少画集の一部、一頁を新品高級額にて額装いたしました。年代ものの画集ですが、絵画部分に汚れ等はなく、綺麗です。LF絵画部分のサイズは約16.5㎝×12.5㎝です。額枠はブラック、黒のマット、アクリルガラス付き。額のサイズは約30．０ｃｍ×25．０ｃｍです。meg専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。
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