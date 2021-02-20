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エルテ Erte 【真作】オリジナルセリグラフ 288/300 大判 - 版画



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エルテ | 世界のアート作品・絵画を買いたい・売りたい ｜CURIO ...



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エルテ - Wikipedia



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エルテ（Erte）| 絵画高価買取・査定のギャラリーホープ

作品名 「ネックレス」技法 セリグラフ（シルクスクリーン） エンボス フォイルスタンプエディション有 288/300 サイン 有 作者直筆レゾネ ERTEATNINETY-FIVEⅡ TREVILLE P88-89制作年 1987年サイズ イメージサイズ688×893 マット内寸 713×913 額縁外寸 957×1156コンディション作品 良好です。額装 向かって左側中ほどにキズがあります（写真８枚目）。アクリル内側面の数か所に埃のようなものがついています。それ以外は高級額装にてまずまず良好です。付属品 黄袋、段ボール差し箱（汚れ等有）全体的には、良好な状態であると感じます。このまま飾って頂いて楽しめるのではないでしょうか。発送 「梱包・発送たのメル便」が受け付けてもらえなかったので着払いと致します。本品は240サイズで佐川「飛脚ラージサイズ宅急便」ですと北海道9360円 東北7600円 関東5240円 信越・東海・北陸・関西6830円中国・四国7600円 北九州8360円 南九州9300円です。基本的には、ご購入手続き後３～４日以内に発送させていただく予定です。コンディション等については、できるだけありのままの状態を説明しているつもりですが写真の状態がすべてです。ユーズド品であることをご理解の上ご検討ください。種類...その他形式...額縁入り