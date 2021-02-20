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エルテ Erte 【真作】オリジナルセリグラフ　288/300 　大判
商品番号 X92221726475
商品名

エルテ Erte 【真作】オリジナルセリグラフ　288/300 　大判
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 16,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作品名　　　「ネックレス」技法　　　　セリグラフ（シルクスクリーン）　エンボス　フォイルスタンプエディション有　288/300　　サイン　有　作者直筆レゾネ　ERTEATNINETY-FIVEⅡ　TREVILLE　P88-89制作年　　　1987年サイズ　イメージサイズ688×893　　　　マット内寸　713×913　　　　額縁外寸　957×1156コンディション作品　良好です。額装　向かって左側中ほどにキズがあります（写真８枚目）。アクリル内側面の数か所に埃のようなものがついています。それ以外は高級額装にてまずまず良好です。付属品　黄袋、段ボール差し箱（汚れ等有）全体的には、良好な状態であると感じます。このまま飾って頂いて楽しめるのではないでしょうか。発送　「梱包・発送たのメル便」が受け付けてもらえなかったので着払いと致します。本品は240サイズで佐川「飛脚ラージサイズ宅急便」ですと北海道9360円　東北7600円　関東5240円　信越・東海・北陸・関西6830円中国・四国7600円　北九州8360円　南九州9300円です。基本的には、ご購入手続き後３～４日以内に発送させていただく予定です。コンディション等については、できるだけありのままの状態を説明しているつもりですが写真の状態がすべてです。ユーズド品であることをご理解の上ご検討ください。種類...その他形式...額縁入り
http://narcologia.ru/goods/ordering696579.html
http://narcologia.ru/goods/composite177954.html
http://narcologia.ru/goods/assessor888403.html
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