黒炎の支配者　1BOX シュリンクなし　ペリペリなし

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)閲覧いただきありがとうございます(^ω^)ファミリーマートにて購入致しました！ポケモンカード黒炎の支配者1BOX30パック製造番号 封入率一致配送の際は濡れ折れ対策等致しまして、ネコポスにて匿名配送いたします。ご希望であれば、購入時レジに置いてあった状態の箱ですが、折りたたみおつけいたします。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)すり替え防止の為返品交換はご遠慮願います#ポケモン #ポケモンカード #ポケモンカードゲーム #ポケカ #VSTARユニバース#VMAXクライマックス#シャイニースターV#フュージョンアーツ#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#スタートデッキ100#仰天のボルテッカー#スターバース#バトルリージョン#スターター#スペースジャグラー#タイムゲイザー#ダークファンタズマ#ポケモンGO#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#ポケモンV#ポケモンVMAX#ポケモンVSTAR#ハイクラスパック#アートレア#スペシャルアートレア#リーフィア#シロナの覇気#かがやくムゲンダイナ#スカーレット\u0026バイオレット#スカーレットバイオレット#拡張パック#スカーレット#バイオレット#スカーレットex#バイオレットex#トリプレットビート#スノーハザード#クレイバースト#ナンジャモ#ポケモンカード151#黒炎の支配者#リザードンex種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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