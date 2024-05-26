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黒炎の支配者　1BOX シュリンクなし　ペリペリなし
商品番号 N17872026667
商品名

黒炎の支配者　1BOX シュリンクなし　ペリペリなし
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)閲覧いただきありがとうございます(^ω^)ファミリーマートにて購入致しました！ポケモンカード黒炎の支配者1BOX30パック製造番号　封入率一致配送の際は濡れ折れ対策等致しまして、ネコポスにて匿名配送いたします。ご希望であれば、購入時レジに置いてあった状態の箱ですが、折りたたみおつけいたします。ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)すり替え防止の為返品交換はご遠慮願います#ポケモン　#ポケモンカード　#ポケモンカードゲーム　#ポケカ　#VSTARユニバース#VMAXクライマックス#シャイニースターV#フュージョンアーツ#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#スタートデッキ100#仰天のボルテッカー#スターバース#バトルリージョン#スターター#スペースジャグラー#タイムゲイザー#ダークファンタズマ#ポケモンGO#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#ポケモンV#ポケモンVMAX#ポケモンVSTAR#ハイクラスパック#アートレア#スペシャルアートレア#リーフィア#シロナの覇気#かがやくムゲンダイナ#スカーレット\u0026バイオレット#スカーレットバイオレット#拡張パック#スカーレット#バイオレット#スカーレットex#バイオレットex#トリプレットビート#スノーハザード#クレイバースト#ナンジャモ#ポケモンカード151#黒炎の支配者#リザードンex種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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