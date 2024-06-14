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梅鉢紋蒔絵 行李 衣装盆 前田家 加賀藩 大聖寺藩 アンティーク ヴィンテージ
商品番号 T85547951072
商品名

梅鉢紋蒔絵 行李 衣装盆 前田家 加賀藩 大聖寺藩 アンティーク ヴィンテージ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縁に梅鉢紋の蒔絵を施した行李です。二つ重なります。大68x42.5x11.8センチ小63.5x40.5x11.4センチ#行李#衣装盆#前田家#加賀百万石#梅鉢紋#蒔絵#加賀藩#大聖寺藩#アンティーク#ヴィンテージ#衣装ケース#古美術#骨董#網代#籠#バスケット#時代劇#舞台#小道具#演劇
http://narcologia.ru/goods/preference801238.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate989748.html
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