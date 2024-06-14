【美品】香合　蓮香合　香道具　茶道具　煎茶道具　金属工芸　銅製　鍍金　工芸　美術

美しい香合のオブジェです。小物入れとしてもお使いいただけます。#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの小物入れ 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。香合 蓮香合 香道具 茶道具 煎茶道具 金属工芸 銅製 鍍金 工芸 美術 オブジェ 置物 インテリア 工芸品 ヴィンテージ 美術品 アンティーク 金銅 仏像 金属工芸 九谷焼 有田焼 和風 陶器 清水焼 京焼 陶器 宝瓶 景德镇製 伝統工芸品 骨董品 信楽焼 京焼 古伊万里 磁器 九谷 茶道 芸術 フィギュア イタリア ヨーロッパ お洒落 フランス スイス 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 北欧 暮らしの道具 MoMA 66B9003263



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