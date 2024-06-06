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商品詳細
中島来章今この時期床の間を格調高く仕上げてくれる本物です。幕末から明治初期に活躍した画家円山派水の流れが見事です。古いものなので、汚れやシミがありますが、ご理解いただける方にお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/evaporation68024.html
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