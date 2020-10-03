陶片 絵志野藤文鉢 桃山時代 志野陶片 志野鉢 絵志野 桃山陶 金継ぎ ...

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絵志野鉢 陶片桃山時代高さ 横12.7㎝ 奥行9.0㎝桃山時代の絵志野の陶片です。藤の花のような絵が描かれています。緋色、長石釉の溶け具合、土味、藤の絵、桃山志野の魅力が存分に詰まった陶片です。他サイトでも出品しています。先に売約となった場合は何卒ご了承ください。#桃山時代 #絵志野 #志野 #織部 #黄瀬戸 #アンティーク #古美術 #骨董品 #陶片 #コレクション #志野鉢