ブルーインパルス　直筆サイン入り　パンフレット　2023

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ブルーインパルス パンフレット2023パイロットの直筆サイン入り7/30 早朝から千歳基地航空祭に行き、各列に並んでコンプリートした物です。午前中の交流タイムは30分程度でした。長蛇の列でコンプリート不可能でした。小雨の中、展示飛行後にサインをもらい無事コンプリートしました。小雨の中のサイン会でパンフレットが雨に濡れてしまいました。画像4.5.6が痛みのある箇所です。表紙の右側2カ所とサインしてもらった2ページ目の6番機の左側に少し痛みがあります。価格は昨年美品で11500円で売れましたが今年は痛みがあるので最初から10000円にします。画像9の硬質カードケースにいれて防水加工してメルカリ便で発送します。即購入可です。よろしくお願い致します。質問等はコメントによろしくお願い致します。航空祭ブルーインパルス航空自衛隊千歳のまちの航空祭コンプ