  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
商品番号 N49923833957
商品名

トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

SELVAトランペット(STR-100)初心者の方の練習、学生、コスプレ道具、インテリアなどに。■セット内容トランペット本体セミハードケース(背負えるベルト付き)バルブオイルスライドグリス手袋クロスミュート保証書(保証期間は切れています)■商品状態イシバシ楽器で購入し、試奏程度でしか使用しておらずで美品です。出品にあたり、グリスアップしておりますが、元々3番スライドを戻す動きが少し鈍い商品です。金具のクスミ・塗装剥がれ・小さな傷はございますので、御理解の上でのお買い上げをお願いいたします。不明点あれば何でもコメントしてください。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ミュートアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/Taipei521171.html
http://narcologia.ru/goods/peroration551315.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox900839.html
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
Queen Brass B♭管トランペット C-Line 銀メッキ仕上げ-JoyBrass/ジョイブラス　オンラインショップ
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
ヤマハ | 世界の一流奏者が愛用するトランペット「Xeno Artist Model ...
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
SCHILKEのB♭管トランペットのモデル名に関する話 | イシバシ楽器 ...
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
SIGNATUREシリーズ B♭管トランペット Mnozil Brass S　YBベル、ダブルツインリードパイプ、ヘビーヴァルヴ仕様　銀メッキ仕上げ
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
ヤマハ | B♭ トランペット - トランペット
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
バック　：　B♭管トランペット　180ML　37ベル　銀メッキ(SP)　モデル　 - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
B♭管トランペット - trptaka 高く長く行く High Long Go!!!
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
バック　：　アルチザン　B♭管トランペット　AB190GBSP　 - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
楽器のご紹介 B♭管&C管 | TRUMPET 小杉萌
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
ロータリートランペットB♭管 管楽器修理センターRTp-4s / 管楽器専門 ...
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
V. Bach B♭管トランペット 180MLV 72/43 GB SP-JoyBrass/ジョイブラス　オンラインショップ
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
YAMAHA YTR-938FFMGS【新品】【B♭管ロータリートランペット ...
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
Meister シリーズ Mod.1961 B♭管ピストントランペット イエローブラスベル 銀メッキ仕上げ
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
モネット PRANA 3 B♭管トランペット
トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》
バック　：　アルチザン　B♭管トランペット　AB190GL - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru