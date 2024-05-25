トランペット B♭管 《マウスピース・ケース・ミュート付きセット》

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SELVAトランペット(STR-100)初心者の方の練習、学生、コスプレ道具、インテリアなどに。■セット内容トランペット本体セミハードケース(背負えるベルト付き)バルブオイルスライドグリス手袋クロスミュート保証書(保証期間は切れています)■商品状態イシバシ楽器で購入し、試奏程度でしか使用しておらずで美品です。出品にあたり、グリスアップしておりますが、元々3番スライドを戻す動きが少し鈍い商品です。金具のクスミ・塗装剥がれ・小さな傷はございますので、御理解の上でのお買い上げをお願いいたします。不明点あれば何でもコメントしてください。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···ミュートアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者