◎音出し確認済みです！ピストンの固着も有りません。まだまだ使えると思いますが、傷や小さな凹みは有ります。また詳細についてはわからないので、メンテナンス前提でご購入を検討ください。◎画像の通り、楽器本体とケース、マウスピースをお届けします。◎プチプチと巻ダンボールで梱包し、発送致します。※こちらはお値下げの交渉はご遠慮願います。よろしくお願い致します^^



現状 トランペット ヤマハ YTR2310 - 管楽器



現状 トランペット ヤマハ YTR2310 - 管楽器



YAMAHA トランペット YTR2310』ヤマハ ハードケース付き 日本製 金 ...



Nikkan YTR-2310 トランペットハードケース付現状品-



2023年最新】ytr 2310の人気アイテム - メルカリ



YAMAHA トランペット YTR2310』ヤマハ ハードケース付き 日本製 金 ...



Nikkan YTR-2310 トランペットハードケース付現状品-



YAMAHA トランペットYTR-2310 ハードケースつき



低価国産 ヤフオク! - 貴重 YAMAHA ヤマハ トランペット ゴールド YTR ...



トランペット Nikkan(YAMAHA)・YTR-2310【tdk-007】 - 岩手県山田町 ...



YAMAHA トランペット YTR2310』ヤマハ ハードケース付き 日本製 金 ...



ytr 2310のヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のytr 2310の ...



2023年最新】ytr 2310の人気アイテム - メルカリ



低価国産 ヤフオク! - 貴重 YAMAHA ヤマハ トランペット ゴールド YTR ...



Amazon | YAMAHA / YTR-2310ヤマハ トランペット | トランペット ...