現状　トランペット　ヤマハ　YTR2310

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商品詳細
◎音出し確認済みです！ピストンの固着も有りません。まだまだ使えると思いますが、傷や小さな凹みは有ります。また詳細についてはわからないので、メンテナンス前提でご購入を検討ください。◎画像の通り、楽器本体とケース、マウスピースをお届けします。◎プチプチと巻ダンボールで梱包し、発送致します。※こちらはお値下げの交渉はご遠慮願います。よろしくお願い致します^^
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