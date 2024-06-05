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現状　トランペット　ヤマハ　YTR2310
商品番号 K61869912147
商品名

現状　トランペット　ヤマハ　YTR2310
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎音出し確認済みです！ピストンの固着も有りません。まだまだ使えると思いますが、傷や小さな凹みは有ります。また詳細についてはわからないので、メンテナンス前提でご購入を検討ください。◎画像の通り、楽器本体とケース、マウスピースをお届けします。◎プチプチと巻ダンボールで梱包し、発送致します。※こちらはお値下げの交渉はご遠慮願います。よろしくお願い致します^^
http://narcologia.ru/goods/ordering161879.html
http://narcologia.ru/goods/choice967685.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce34855.html

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