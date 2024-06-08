☆Pearl パール☆ドラム58cm バスドラム 打楽器

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★商品説明文章を最後までご覧下さいませ。よろしくお願い致します。m(._.)m直径：58cm動作確認済み！破れなし！※中古品現状渡しのため、生活キズ、汚れがございますので、予めご了承ください。※細かくお気になさる方はご購入をご遠慮下さい。m(._.)m写真にて商品の全てとなっております。ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。※お値下げ交渉、取り置き対応は出来かねるため、コメント頂いても返事致しませんので、ご了承下さい。全国発送手配無料！よろしくお願い致します。