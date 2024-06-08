☆Pearl パール☆ドラム58cm バスドラム 打楽器

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商品詳細
★商品説明文章を最後までご覧下さいませ。よろしくお願い致します。m(._.)m直径：58cm動作確認済み！破れなし！※中古品現状渡しのため、生活キズ、汚れがございますので、予めご了承ください。※細かくお気になさる方はご購入をご遠慮下さい。m(._.)m写真にて商品の全てとなっております。ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。※お値下げ交渉、取り置き対応は出来かねるため、コメント頂いても返事致しませんので、ご了承下さい。全国発送手配無料！よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/financier619460.html
http://narcologia.ru/goods/pompous536023.html
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440hz ハンドパン・ドラム (ブラック、ブルー、ゴールド、パープル、シルバー） 9/10/12音 58cm スチール ハンドドラム ニ短調 ソフトハンドパンケース付 丈夫な ハンドパンスタンド (Color : 黒, Size : 10 note)
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432Hz/440Hz ハンドパン ドラム ニ短調 スチールハンドドラム 打楽器 プレミアム ギフト ハンドパンドラムセット 9/10/12音 58cm (Color : Blue-12, Size : 440hz)
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