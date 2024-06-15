☆富樫正雄☆「林檎園」1955年制作　F3　◆一水会◆

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画家：富樫正雄題名：「林檎園」技法：油絵サイズ：F3（キャンバスサイズ273X220）状態：1955年制作ヒビや剥離等はございませんが、経年の感あり※画像をご参照ください。額縁：新品額縁外寸：約387X335mm箱あり富樫正雄画歴1913小樽生まれ1928小樽中学2年の時、道展に初入選（'29、'30）1934東京美術学校中退、小樽で家業を継ぐ1941新文展に入選1941一水会展に入選1946一水会会員（のちに退会）1946大月源二らと日本美術会北海道支部創立に参加1948日本アンデパンダン展に出品1952大月源二らと北海道生活派美術集団を結成1959小樽から手稲に転居、北大のニレを描き始める1975日本アンデパンダン展に出品1989富樫正雄アートカレンダー刊行、絶筆「冬鳥」1990死去（77才）2003市立小樽美術館で「富樫正雄展」開催※作品収蔵：市立小樽美術館絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具