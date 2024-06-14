ホルン マウスピース ティルツTilz 85

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商品詳細
種類···ホルンアクセサリー・パーツ···マウスピースティルツ85内径17.5深さミディアム定価11,300〜14,300円程度2年くらい使っていました。買い替えて使用なったため出品いたします。暗めのサウンドと軽い反応で吹きやすいです！中古品のためカップ内変色していますが、凹みもなくシャンク直しもしたことが無い品です。TilzMcWilliam１の箱に入れて発送いたします。
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