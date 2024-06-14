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ホルン マウスピース ティルツTilz 85
商品番号 V67642963625
商品名

ホルン マウスピース ティルツTilz 85
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ホルンアクセサリー・パーツ···マウスピースティルツ85内径17.5深さミディアム定価11,300〜14,300円程度2年くらい使っていました。買い替えて使用なったため出品いたします。暗めのサウンドと軽い反応で吹きやすいです！中古品のためカップ内変色していますが、凹みもなくシャンク直しもしたことが無い品です。TilzMcWilliam１の箱に入れて発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/Addict230218.html
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