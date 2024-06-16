絵画　アート　油絵　現代アート　ポップアート　宇宙人　インテリア　個性的　絵

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宅配 川島理一郎 油絵 こさめ 8号サイズ 絵画/タペストリ - hop.edu.pk

「図画工作5」というものです。絵を描いてます。興味持って、共感して、買ってくれたらとても悦びます。《作品説明》title:greenmansize:273×220mm(3F)explanation:想像の生き物○油絵○張りキャンバス○フレームなし○壁掛け紐なし●画像と本体との色の差がでる場合が ありますので、予めご了承下さい----------------------------------------------【注意事項】○作品の著作権は原画販売後も作者が所有するものとなります○作品のデザインを洋服や雑貨等に使用し販売する場合があります○ごくまれに絵の具の粘性や耐久性により 色や形が変形する場合がございます。◽️他サイトにて出品しておりますので急遽展示を削除する場合があります。ごくまれに購入のタイミングが重なる場合がございます。その場合は先に購入されたサイトの購入者様を優先させて頂きますのでご了承下さいませ。#インテリア#原画#パネル#絵#壁掛けアート#雑貨#床置きアート#現代アート#プレゼント#部屋#アートパネル絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···人物・肖像主な画材···油彩絵の具