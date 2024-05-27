【PREMIUM会員限定】ずっと真夜中でいいのに。テクノ \

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ROADGAME『テクノプア』~叢雲のつるぎ~ZUTOMAYOxBODYSONG.Techno\"Pure\"Pants【PREMIUM会員限定】ZUTOMAYOxBODYSONG.テクノ\"ピュア\"パンツサイズが合わなかったので出品しました。 裾はマジックテープで絞ることができる。一部リフレクタープリントあり。ACAね曰く、TechnoPoorはTechnoPureでもある。※ライブ時の衣装など初期の活動から親交のある「BODYSONG.」とのコラボアイテム。BODYSONG.とのコラボアイテムにつき、同ブランドのクオリティと価格帯での販売になります。サイズ(約)ウエスト：MAX100cmウエスト：72cmヒップ：115cmわたり巾：34cmヒザ巾：28.5cm裾巾：26.5cm股上：23cm股下：76.5cm素材100%polyester製造国日本☆叢雲のつるぎ仕様の叢雲ショッピングバッグを2枚お付けします。【サイズ(約)】H:58.5cmxW:41.5cmxマチ:16cm【素材】ポリエチレン【製造国】日本ずとまよボディソング