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米津玄師　ライブグッズ　HYPE フェイスタオル　蛍光オレンジ
商品番号 A80613156484
商品名

米津玄師　ライブグッズ　HYPE フェイスタオル　蛍光オレンジ
ブランド名 Avital
特別価格 税込 5,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年の米津玄師ライブ「HYPE」の物販で購入したタオルです。ライブ時1度だけ使用し、その後は洗濯して畳んでしまってありました。画像3枚目にある通り、細かなほつれがあります。手放すかどうか悩んでいるためお値下げ不可、売れる前に出品取り下げの可能性もあります。グッズ種類···タオル/ハンカチ
http://narcologia.ru/goods/monophonic135712.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador489806.html
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