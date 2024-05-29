米津玄師　ライブグッズ　HYPE フェイスタオル　蛍光オレンジ

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商品詳細
2020年の米津玄師ライブ「HYPE」の物販で購入したタオルです。ライブ時1度だけ使用し、その後は洗濯して畳んでしまってありました。画像3枚目にある通り、細かなほつれがあります。手放すかどうか悩んでいるためお値下げ不可、売れる前に出品取り下げの可能性もあります。グッズ種類···タオル/ハンカチ
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